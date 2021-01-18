Манчестер Сити – Кристал Пэлас 4:0

Голы: Стоунс, 26, 68, Гюндоган, 56, Стерлинг, 88

Хозяева подошли к этой встрече в статусе фаворита противостояния. В стартовом составе в футболке МанСити вышел Александр Зинченко. Это уже второе появление подряд для украинца с первых минут матча, пишет 24 канал.

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Команды активно начали поединок, но первыми счет в поединке размочили "горожане". Де Брюйне классно закрутил в штрафную, где лучше всех на втором этаже сыграл Стоунс, отправив мяч прямо в угол ворот – 1:0. Это гол защитника Мансити начал разгром скромного соперника.

Как ни старались футболисты, но в первом тайме они больше не огорчали голкиперов команд. На перерыв игроки ушли при минимальном преимуществе хозяев.

После отдыха Гюндоган удвоил счет. Полузащитнику удался классный удар из пределов штрафной. Немецкий футболист красиво обыграл опекуна и пробил прямо в верхнюю девятку ворот Кристал Пэлес – 2:0. Этот гол может спокойно стать лучшим в этом туре в АПЛ.

Снова угловой в исполнении команды Гвардиолы принес результат. Де Брюйне подал в штрафную гостей, адресатом этой передачи стал Диас, но его удар головой парировал голкипер. Мяч отлетел прямо у ноги Стоунса, который мощным ударом прошил сетку ворот – 3:0. В активе защитника дубль в этой встрече.

На этом "горожане" не остановились и завершили разгром соперника. За две минуты до окончания основного времени в центре внимания оказался Стерлинг. Вингер подошел исполнять перспективный штрафной и не ошибся. Мяч после его удара влетел прямо в девятку ворот, которую уже поражал Гюндоган – 4:0. Этот гол поставил точку в матче. Зинченко провел на поле весь поединок.

После уверенной победы МанСити вплотную приблизился к лидеру АПЛ Манчестер Юнайтед. Расстояние между командами составляет всего 2 очка, в активе команды Гвардиолы еще есть поединок в запасе. Такое же количество пунктов имеет Лестер (35 очков), который идет третьим.

Кристал Пэлес с 23 пунктами находится в середине таблицы – 13 место.

Манчестер Сити – Кристал Пэлес видеообзор