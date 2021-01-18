У неділю, 17 січня, Манчестер Сіті на власному полі приймав Крістал Пелес у рамках 19 туру АПЛ. Господарі без проблем здобули переконливу перемогу над суперником.

Манчестер Сіті – Крістал Пелес 4:0

Голи: Стоунс, 26, 68, Гюндоган, 56, Стерлінг, 88

Господарі підійшли до цієї зустрічі у статусі фаворита протистояння. У стартовому складі у футболці МанСіті вийшов Олександр Зінченко. Це вже друга поява поспіль для українця з перших хвилин матчу, пише 24 канал.

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Команди активно розпочали поєдинок, але першими рахунок у поєдинку розмочили "містяни". Де Брюйне класно закрутив у штрафний майданчик, де найкраще на другому поверсі зіграв Стоунс, відправивши м'яч прямо у кут воріт – 1:0. Це гол захисника МанСіті розпочав розгром скромного суперника.

Як не старались футболісти, але у першому таймі вони більше не засмучували голкіперів команд. На перерву гравці пішли за мінімальної переваги господарів.

Після відпочинку Гюндоган подвоїв рахунок. Півзахиснику вдався класний удар з меж штрафного. Німецький футболіст красиво обіграв опікуна та пробив прямо у верхню дев'ятку воріт Крістал Пелес – 2:0. Цей гол може спокійно стати найкращим у цьому турі в АПЛ.

Знову кутовий у виконанні команди Гвардіоли приніс результат. Де Брюйне подав у штрафний гостей, адресатом цією передачі став Діас, але його удар головою парирував голкіпер. М'яч відлетів прямо у ноги Стоунса, який потужним ударом прошив сітку воріт – 3:0. У активі захисника дубль у цій зустрічі.

На цьому "містяни" не зупинились і завершили розгром суперника. За дві хвилини до закінчення основного часу у центрі уваги опинився Стерлінг. Вінгер підійшов виконувати перспективний штрафний та не помилився. М'яч після його удару влетів прямо у дев'ятку воріт, яку вже вражав Гюндоган – 4:0. Цей гол поставив крапку у матчі. Зінченко провів на полі весь поєдинок.

Після впевненої звитяги МанСіті впритул наблизився до лідера АПЛ Манчестер Юнайтед. Відстань між командами складає лише 2 очки, у активі команди Гвардіоли ще є поєдинок у запасі. Таку ж кількість пунктів має Лестер (35 очок), який йде третім.

Крістал Пелес із 23 пунктами перебуває у середині таблиці – 13 місце.

Манчестер Сіті – Крістал Пелес відеоогляд