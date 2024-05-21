"Далеко не лучший сезон": Зинченко критически оценил свое выступление за Арсенал

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко подвел итоги сезона 2023/24. К сожалению, украинец не может занести в актив минувший чемпионат.

Лондонский Арсенал не сумел выполнить главную задачу на сезон и стать чемпионом АПЛ. В последних турах чемпионата защитник "канониров" Александр Зинченко чаще грел скамейку запасных.

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Зинченко пообещал вернуться более сильным

Украинский легионер Арсенала опубликовал пост в инстаграме, в котором подвел итоги сезона. Александр признал, что сыграл ниже своих возможностей.

"Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, канониры.

Клубный сезон закончился. К сожалению, мы не получили того, чего хотели, но я уверен, что этот клуб на правильном пути, чтобы достичь всего.

Лично я полностью понимаю, что это был далеко не мой лучший сезон. Обещаю всем болельщикам и тем, кто сомневается, что вернусь намного сильнее.

Большое спасибо за вашу огромную поддержку. До новых встреч", – написал Зинченко.

Зинченко вместе со своей семьей на "Эмирейтс" / фото из инстаграма футболиста

Зинченко потерял место в основе "канониров"