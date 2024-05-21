"Далеко не лучший сезон": Зинченко критически оценил свое выступление за Арсенал
Источник:Инстаграл Александра Зинченко
Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко подвел итоги сезона 2023/24. К сожалению, украинец не может занести в актив минувший чемпионат.
Лондонский Арсенал не сумел выполнить главную задачу на сезон и стать чемпионом АПЛ. В последних турах чемпионата защитник "канониров" Александр Зинченко чаще грел скамейку запасных.
Читайте также Самые большие разочарования сезона: двое украинцев попали в антирейтинг АПЛ
Зинченко пообещал вернуться более сильным
Украинский легионер Арсенала опубликовал пост в инстаграме, в котором подвел итоги сезона. Александр признал, что сыграл ниже своих возможностей.
"Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, канониры.
Клубный сезон закончился. К сожалению, мы не получили того, чего хотели, но я уверен, что этот клуб на правильном пути, чтобы достичь всего.
Лично я полностью понимаю, что это был далеко не мой лучший сезон. Обещаю всем болельщикам и тем, кто сомневается, что вернусь намного сильнее.
Большое спасибо за вашу огромную поддержку. До новых встреч", – написал Зинченко.
Зинченко вместе со своей семьей на "Эмирейтс" / фото из инстаграма футболиста
Зинченко потерял место в основе "канониров"
- Украинец начинал сезон в статусе одного из лидеров Арсенала.
- Однако из-за ряда травм и серии результативных ошибок в защите Зинченко потерял доверие Артеты.
- Болельщики и некоторые эксперты называли украинца главным виновником неудач "канониров".
- Главный тренер Арсенала посадил Зинченко в запас и команда начала набирать очки. До последнего тура лондонцы вели борьбу за чемпионство.
- В сезоне 2023/24 Зинченко сыграл за Арсенал 35 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. В среднем левый защитник проводил на поле 59 минут.
- Отметим, что Александр второй год подряд вместе с Арсеналом завершает сезон без трофея.