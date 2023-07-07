Дети молятся за нашу страну, – Зинченко рассказал щемящую историю из Лондона

В начале августа в Лондоне пройдет благотворительный матч в поддержку Украины. Организаторами события при поддержке UNITED24 являются Александр Зинченко и Андрей Шевченко.

На Стемфорд Бридж, 5 августа, состоится благотворительный матч в поддержку Украины. Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

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Важный месседж для Украины

В разговоре с пресс-службой "канониров" футболист сборной Украины поделился ожиданиями от матча. Зинченко рассказал о важности поддержки мира для нашей страны, измеряемой не только финансами.

Я очень благодарен всем, кто с нами. Знаете, это мощный месседж для всей Украины. Смотрите такие большие фамилии, как Арсен Венгер, с нами. Это совсем другое, когда вы видите это своими глазами, а не наблюдаете за этим в телефоне или социальных сетях. Это так страшно, потому что ты понимаешь, что молодое поколение вырастет со всем этим. Кроме сбора средств и мощного месседжа, что мы держимся вместе, это также событие, где мы можем немного отойти от войны и посмотреть удивительную игру с невероятными легендами и нынешними игроками,

– сказал украинский футболист.

Александр поделился трогательной историей, которая с ним случилась в Лондоне, когда местные дети подходили к нему и демонстрировали свою поддержку.

Я получил много любви и помощи, и я видел своими глазами, что мы не одиноки. Дети подошли ко мне и сказали, что молятся за нашу страну и надеются, что это закончится очень быстро. Услышав это от детей, это еще раз показывает, что люди здесь остаются с тобой,

– вспомнил Зинченко.

Напомним, что участие в матче примет большое количество легенд футбола, а также будут известные люди из других профессий, в частности, звезда сериала "Тед Лассо" Фил Данстер и популярный английский комик и телеведущий Расселл Говард,

. UNITED24 – благотворительная платформа, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Ее цель – сбор средств на помощь Украине в войне в следующих областях: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление городов.