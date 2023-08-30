Накануне он дал интервью на канале Рио Фердинанда. Среди прочего у Зинченка спросили, кто является самым недооцененным игроком АПЛ.

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Неожиданный выбор для Фердинанда

Украинский футболист Арсенала после раздумий назвал своего одноклубника Томаса Партея. Которого считает одним из лучших опорных хавбеков английской Премьер-лиги.

Лучше ли он Каземиро? Не могу сказать ничего плохого о Казэмиро. Он, безусловно, является игроком мирового класса – 5 трофеев ЛЧ говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-то одного – это будет Томас,

– сказал Зинченко.

Также украинец поделился мыслями о лучшем опорнике с кем играл в одной команде:

"У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле является лучшим опорным полузащитником, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандиньо, Партеем и Родри. Это непростая задача. Фернандиньо я видел еще с детства, когда был в академии Шахтера, он мне очень много помогал, был для меня как старший брат, но Томас… Я даже не знаю…"

После этого за кадром вмешался Рио Фердинанд, который удивился, что Зинченко считает Партея лучше Родри. Украинец аргументировал свой выбор:

Приходи к нам на тренировки – и сам все увидишь. Хорошо, если мы уже заговорили о Родри. Он идеально вписывается в систему Манчестер Сити. Если вы заберете его с состава – это уже будет совсем другая команда, потому что он в ней – главная деталь. Я считаю, что именно эта позиция самая трудная для игры, но Родри прекрасно подходит для нее,

– сказал Зинченко.

Отметим, что Томас Партей в Арсенале проходит схожий путь с Александром Зинченко. Он получает регулярное игровое время, однако играет также не на родной позиции опорного полузащитника, а справа в обороне. Ганец сыграл во всех трех матчах АПЛ нового сезона в основе на новой для себя позиции.

Справка. Следующий матч Арсенал сыграет 3 сентября в 18:30 против Манчестер Юнайтед. Лондонцы набрали 7 очков в первых трех турах и занимают 5 место в турнирной таблице.