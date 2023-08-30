Напередодні він дав інтерв'ю на каналі Ріо Фердінанда. Серед іншого в Зінченка запитали, хто є найбільш недооціненим гравцем АПЛ.

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Неочікуваний вибір для Фердінанда

Український футболіст Арсенала після роздумів назвав свого одноклубника Томаса Партея. Якого вважає одним із найкращих опорних хавбеків англійської Прем'єр-ліги.

Чи він кращий за Каземіро? Не можу сказати нічого поганого про Каземіро. Він, безперечно, є гравцем світового класу – 5 трофеїв ЛЧ говорять самі за себе. Але якщо ви хочете, щоб я вибрав когось одного – це буде Томас,

– сказав Зінченко.

Також українець поділився думками щодо найкращого опорника з ким грав у одній команді:

"У мене в голові була дискусія, хто насправді є найкращим опорним півзахисником, з яким я коли-небудь разом грав. Я обирав між Фернандіньо, Партеєм та Родрі. Це непроста задача. Фернандіньо я бачив ще змалку, коли був у академії Шахтаря, він мені дуже багато допомагав, був для мене як старший брат, але Томас… Я навіть не знаю…"

Після цього за кадром втрутився Ріо Фердінанд, який здивувався, що Зінченко вважає Партея кращим за Родрі. Українець аргументував свій вибір:

Приходь до нас на тренування – і сам усе побачиш. Добре, якщо ми вже заговорили про Родрі. Він ідеально вписується у систему Манчестер Сіті. Якщо ви заберете його зі складу – це вже буде зовсім інша команда, бо він у ній – головна деталь. Я вважаю, що саме ця позиція найважча для гри, але Родрі чудово підходить для неї,

– сказав Зінченко.

Зазначимо, що Томас Партей у Арсеналі проходисть схожий шлях із Олександром Зінченком. Він отримує регулярний ігровий час, проте грає також не на рідній позиції опорного півзахисника, а праворуч в обороні. Ганець зіграв у всіх 3 матчах АПЛ нового сезону в основі на новій для себе позиції.

Довідка. Наступний матч Арсенал зіграє 3 вересня о 18:30 проти Манчестер Юнайтед. Лондонці набрали 7 очок у перших трьох турах та посідають 5 місце в турнірній таблиці.