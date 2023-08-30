Первый матч между Динамо и Бешикташем прошел 24 августа в Бухаресте. "Динамовцам" удалось дважды в течение матча отыграться после пропущенных мячей. Но третий гол соперник забил уже в компенсированное арбитром время. Поэтому именно Бешикташ одержал победу.

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31 августа Динамо проведет матч в Стамбуле против Бешикташа. Киевлянам обязательно нужно побеждать в основное время. Другие результаты украинскую команду не устроят, потому что будут означать поражение по сумме двух матчей. Следовательно – окончание выступлений в еврокубках в этом сезоне.

Матч Бешикташ – Динамо начнется в 21:00.

Смотреть матч Бешикташ – Динамо в Украине можно будет в несколько способов. По телевидению игру будет транслировать канал "2+2". Смотреть онлайн матч Бешикташ – Динамо можно будет в ютубе на клубном канале Динамо или на FootballHub. Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Бешикташ – Динамо.

Бешикташ – Динамо онлайн-трансляция