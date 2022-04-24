Зинченко подарил футболку юному фанату, который весь матч стоял с флагом Украины: щемящие фото

Александр Зинченко стал автором голевого ассиста в победном матче Манчестер Сити. Украинец отметился хорошим поступком еще и за пределами футбольного поля.

Сделал подарок болельщику

Манчестер Сити 23 апреля на домашней арене разбил Уотфорд. Непосредственное участие в первом голе Габриэла Жезуса принял Александр Зинченко, пишет 24 канал.

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Украинец стал адресатом верховой передачи с фланга и мощно прострелил на Жезуса, одним ударом в касание прошивший сетку ворот.

"Городцы" со счетом 5:1 разгромили соперника. Жезус оформил покер (четыре гола).

В нынешнем сезоне Зинченко отыграл за МанСити 21 матч, у которых отличился 3 голевыми передачами.

После матча Зинченко отличился во второй раз, но в этот раз хорошим поступком. Александр сделал подарок в виде собственной футболки юному болельщику, который на протяжении всего поединка держал украинский флаг.

Украинский футболист попал в объятия счастливого фаната и его матери.

Интересно, что впервые на матче отца побывала дочь Зинченко.



Зинченко подарил фанату футболку / Фото Getty Images



Зинченко сделал подарок болельщику / Фото Getty Images