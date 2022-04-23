Четыре минуты на ассист
На 4-й минуте Зинченко из пределов штрафной слева сделал прострел на линию вратарской, где передачу замкнул Габриэл Жезус, сообщает 24 канал.
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Видео результативного действия
Это десятая результативная передача футболиста в 121 матче за английский клуб. Также на его счету 2 гола.
Карьера Зинченко в МанСити
- 30 июня 2017 Александр Зинченко подписал контракт с "горожанами".
- За все время так и не стал стабильным игроком основания.
- Соглашение с английским клубом рассчитано до конца июня 2024 года.
- Это 21-й матч украинца в составе Манчестер Сити в текущем сезоне и уже третий ассист в нынешней кампании.