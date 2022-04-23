Четыре минуты на ассист

На 4-й минуте Зинченко из пределов штрафной слева сделал прострел на линию вратарской, где передачу замкнул Габриэл Жезус, сообщает 24 канал.

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Видео результативного действия

Это десятая результативная передача футболиста в 121 матче за английский клуб. Также на его счету 2 гола.

Карьера Зинченко в МанСити