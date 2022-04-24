Дочь Зинченко впервые поддержала отца с трибун

В матче против Уотфорда у украинского игрока была мощная поддержка. Похоже, что присутствие дочери и жены придало ему незаурядную мотивацию.

К теме Зинченко записал на свой счет ассист в матче АПЛ: видео результативного действия

Ведь Зинченко отметился результативной передачей в матче 34 тура АПЛ. Для украинца это третий ассист в текущем сезоне.

Власть поделилась трогательными фотографиями с трибун.

Жена Александра добавила в кадры эмоциональный текст. Она написала не только о первом визите дочери в стадион, но и вспомнила о войне в Украине.

Мы продолжаем жить и испытывать радостные моменты. Но не чувствуем себя радостными или счастливыми ни секунды, пока враги топчутся по нашей земле. Дети в Украине в этот день должны улыбаться, познавать мир, радовать родителей и быть счастливыми. Зато они прячутся в подвалах, боятся, скучают и даже гибнут. Ибо зло так захотело,

– заявила Влада.

Полный текст жены Александра

Об этом дне обязательно расскажу своей дочери. Она будет знать, что в этот день, много лет назад, впервые пришла на стадион, где играл ее папа. Окрыленный поддержкой, он отличился результативным пасом и его команда победила соперника. А еще в этот день нашу родную страну бомбили и уничтожали. На нашей территории выжигали жизнь кафиры, злые россияне. Не путин, не политики, а россияне. Это они в этот весенний день ударили ракетами по Одессе, там погиб младенец. Этому ребенку мама уже не расскажет, что такое добро и зло.

Мы продолжаем жить и испытывать радостные моменты. Но не чувствуем себя радостными или счастливыми ни секунды, пока враги топчутся по нашей земле. Дети в Украине в этот день должны улыбаться, познавать мир, радовать родителей и быть счастливыми. Зато они прячутся в подвалах, боятся, скучают и даже гибнут. Потому что зло так захотело.

Об этом днем ​​я буду рассказывать дочери, когда Украина будет свободной и наш враг уже будет побежден. Пройдет уже немало времени, но эти дни мы не забудем и не простим никогда.