На момент гола Александру Зинченко исполнилось 24 года и 196 дней.

К слову Пробил руки голкиперу: Зинченко мощным ударом открыл счет в матче против Швеции – видео

Рекорд Зинченко

Своим голом левый защитник Манчестер Сити опередил нападающего Гента Романа Яремчука. Тот отличился 13 июня в ворота Нидерландов в возрасте 25 лет 198 дней.

Таким образом Александр Зинченко опередил Яремчука всего на 2 дня больше чем на год.

К слову, до игры со Швецией лишь трое игроков отмечались в составе сборной Украины на чемпионатах Европы:

Андрей Шевченко,

Андрей Ярмоленко,

Роман Яремчук.

В активе всех трех по 2 гола. Зинченко – единственный игрок сборной Украины, который отличился на Евро всего однажды.

Другие рекорды Украины

В истории сборной Украины есть только один игрок, моложе Зинченко, который забил гол на крупном турнире.

Речь идет о защитнике Андрее Русоле, который на чемпионате мира 2004 года отличился в воротах Саудовской Аравии.

Он не только стал самым молодым автором гола Украины, но и первым автором гола на крупных турнирах.