Зинченко победил Месси, вылет Боруссии Д: результаты Лиги чемпионов 25 ноября
25 ноября 2021 , 07:33Читати новину українською
Источник:24 канал
В среду, 25 ноября, состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов в группах А, В, С и D. Результаты матчей и видео голов смотрите на Спорт24.
Интер – Шахтер 2:0
Голы: Джеко, 61, 67
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Брюгге – Лейпциг 0:5
Голы: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (пен.), 45 + 1, А. Силва, 26
Атлетико – Милан 0:1
Гол: Мессиас, 87
Ливерпуль – Порту 2:0
Голы: Алькантара, 52, Салах, 70
Спортинг – Боруссия Дортмунд 3:1
Голы: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Мален, 90+3
Удаление: Джан, 74 (Боруссия)
Бешикташ – Аякс 1:2
Голи: Геззаль, 22 (пен.) – Алле, 54, 69
Шериф – Реал 0:3
Голи: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55