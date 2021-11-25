Зинченко победил Месси, вылет Боруссии Д: результаты Лиги чемпионов 25 ноября

25 ноября 2021 , 07:33
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Источник:

24 канал

В среду, 25 ноября, состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов в группах А, В, С и D. Результаты матчей и видео голов смотрите на Спорт24.

Интер – Шахтер 2:0

Голы: Джеко, 61, 67

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Брюгге – Лейпциг 0:5

Голы: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (пен.), 45 + 1, А. Силва, 26

Атлетико – Милан 0:1

Гол: Мессиас, 87

Ливерпуль – Порту 2:0

Голы: Алькантара, 52, Салах, 70

Спортинг – Боруссия Дортмунд 3:1

Голы: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Мален, 90+3
Удаление: Джан, 74 (Боруссия)

Бешикташ – Аякс 1:2

Голи: Геззаль, 22 (пен.) –  Алле, 54, 69

Шериф – Реал 0:3

Голи: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55

 

Автор: Юрій Семенюк