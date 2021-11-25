Інтер – Шахтар 2:0

Голи: Джеко, 61, 67

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Брюгге – Лейпциг 0:5

Голи: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (пен.), 45+1, А. Сілва, 26

Атлетіко – Мілан 0:1

Гол: Мессіас, 87

Ліверпуль – Порту 2:0

Голи: Алькантара, 52, Салах, 70

Спортінг – Боруссія Дортмунд 3:1

Голи: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Мален, 90+3
Вилучення: Джан, 74 (Боруссія)

Бешикташ – Аякс 1:2

Голи: Геззаль, 22 (пен.) – Алле, 54, 69

Шериф – Реал 0:3

Голи: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55