Зинченко оплатил приезд немецкого хирурга во Львов для лечения детей
5 июля 2021 , 16:19Читати новину українською
Источник:ТСН
Футболист сборной Украины Александр Зинченко поспособствовал приезду во Львов немецкого врача Клауса Экснера. Врач приехал для лечения детей.
В очереди к врачу более полсотни пациентов
Зинченко профинансировал приезд в Украину немецкого пластического хирурга Клауса Экснера. Визит посвятили Евро-2020.
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Сообщается, что в течение недели Экснер будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями. В очереди к врачу более полсотни пациентов.
Хирург выбрал для лечения тех людей, которым вмешательство больше всех необходимо.
Экснер приехал в Украину 13 раз и впервые почти за 2 года.Сборная Украины заработала на Евро-2020 16 миллионов евро. Украинская команда впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Деньги, заработанные сборной Украины на Евро-2020, УЕФА должен выплатить Украинской ассоциации футбола (УАФ).