Зинченко оплатил приезд немецкого хирурга во Львов для лечения детей

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поспособствовал приезду во Львов немецкого врача Клауса Экснера. Врач приехал для лечения детей.

В очереди к врачу более полсотни пациентов

Зинченко профинансировал приезд в Украину немецкого пластического хирурга Клауса Экснера. Визит посвятили Евро-2020.

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Сообщается, что в течение недели Экснер будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями. В очереди к врачу более полсотни пациентов.

Хирург выбрал для лечения тех людей, которым вмешательство больше всех необходимо.

Экснер приехал в Украину 13 раз и впервые почти за 2 года.