Ярмоленко отдаст все призовые

Вадим Шаблий, агент Андрея Ярмоленко рассказал, что футболист направит бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям.

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На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям,

– сказал Шаблий.

Шаблий сообщил, что вместе с Ярмоленко будет контролировать расход средств.

"При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", – резюмировал Шаблий.

Пока не известно, какую сумму получит Ярмоленко за Евро-2020. Украинская сборная, которая вышла в 1/4 финала, уже заработала 16 миллионов евро.

Обычно суммарный гонорар делится между всеми членами сборной после турнира. Традиционно для распределения гонорара используют договоренности между игроками и футбольной ассоциацией.

Сборная Украины уже 3 июля сыграет в 1/4 финала против Англии. Поединок состоится в Риме и начнется в 22:00.