В матче 20-го тура АПЛ Арсенал встречался с Фулхэмом. Лондонское дерби пропустил Александр Зинченко.

Читайте также "По его ошибке команда теряет очки": Арсеналу посоветовали купить конкурента для Зинченко

Арсенал объяснил отсутствие Зинченко

Многие поклонники таланта украинского футболиста взволновались из-за его отсутствия. В последнее время Зинченко попал под шквал критики. Александра называли главным виновником неудач "канониров" в последних матчах. Главный тренер Арсенала Микель Артета мог в воспитательных целях перевезти в запас 27-летнего футболиста.

Впрочем, украинец не сыграл по другим причинам. По информации пресс-службы клуба, Зинченко имеет небольшую проблему с икроножной мышцей. Чтобы не усугублять повреждения, Александру дали время на отдых.

Неровный сезон Зинченко