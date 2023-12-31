В матче 20-го тура АПЛ Арсенал встречался с Фулхэмом. Лондонское дерби пропустил Александр Зинченко.
Читайте также "По его ошибке команда теряет очки": Арсеналу посоветовали купить конкурента для Зинченко
Арсенал объяснил отсутствие Зинченко
Многие поклонники таланта украинского футболиста взволновались из-за его отсутствия. В последнее время Зинченко попал под шквал критики. Александра называли главным виновником неудач "канониров" в последних матчах. Главный тренер Арсенала Микель Артета мог в воспитательных целях перевезти в запас 27-летнего футболиста.
Впрочем, украинец не сыграл по другим причинам. По информации пресс-службы клуба, Зинченко имеет небольшую проблему с икроножной мышцей. Чтобы не усугублять повреждения, Александру дали время на отдых.
Неровный сезон Зинченко
- Украинский защитник очень уверенно начал свой второй сезон в Арсенале. Зинченко давно стал своим на "Эмирейтс" и стал любимцем болельщиков.
- Однако в последних четырех матчах "канониры" одержали только одну победу. Часть экспертов и фанатов назвали главным виновником неудачной серии именно украинца.
- Легенда Арсенала Иан Райт призвал приобрести зимой нового левого защитника, чтобы закрыть проблемную позицию.
- В сезоне 2023/24 Александр Зинченко сыграл 24 матча во всех турнирах. На счету украинского защитника 1 гол и 1 ассист.
- Его забитый мяч в стиле "кунг-фу" вошел в список лучших голов Арсенала в 2023 году.