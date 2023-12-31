У матчі 20-го туру АПЛ Арсенал зустрічався з Фулхемом. Лондонське дербі пропустив Олександр Зінченко.

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Арсенал пояснив відсутність Зінченка

Багато шанувальників таланту українського футболіста захвилювалися через його відсутність. Останнім часом Зінченко потрапив під шквал критики. Олександра називали головним винуватцем невдач "канонірів" в останніх матчах. Тож головний тренер Арсеналу Мікель Артета міг у виховних цілях перевезти в запас 27-річного футболіста.

Втім, українець не зіграв через інші причини. За інформацією пресслужби клубу, Зінченко має невелику проблему з литковим м'язом. Щоб не посилювати ушкодження, Олександру дали час на відпочинок.

Нерівний сезон Зінченка