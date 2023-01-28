Зинченко пошил в дураках Холанда: видео мастер-класса украинской звезды

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко отметился эффектными действиями во время матча Кубка Англии против своей бывшей команды. Зрители на трибунах восхищались игрой технического украинца.

Лондонский Арсенал минимально уступил Манчестер Сити (0:1) в поединке 1/16 Кубка Англии. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко появился на поле на 66-й минуте встречи.

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Лидер Арсенала в поединке против Манчестер Сити не отметился результативными действиями, однако сумел сорвать аплодисменты трибун.

В одном из эпизодов Александр Зинченко эффектно прокинул мяч среди ног супербомбардиру "горожан" Эрлингу Холланду. Зрители на трибунах были в восорге от действий украинца.

Видео, как Зинченко обыграл Холанда

Напомним, что в нынешнем сезоне норвежский форвард МанСити демонстрирует невероятную результативность: он забил 31 гол в 27 поединках. Впрочем, в матче с Арсеналом нападающий оставил поле без забитого гола.

Отметим, что "канониры" вылетели из турнира, а бывшая команда Зинченко продолжит борьбу за престижный трофей.

Свой следующий матч "Арсенал" сыграет 4 февраля. В поединке 22-го тура команда Зинченко сыграет на выезде против Эвертона Миколенко.