Главный наставник "МанСити" Хосеп Гвардиола составил символическую команду из футболистов, которые играли и играют под его руководством. В сборную неожиданно вошел левый защитник клуба Александр Зинченко.

Наставник не слишком доверяет место в стартовом составе украинскому легионеру "МанСити". Но вот в такую топ-11 игроков все-таки включил, сообщает ютуб-канал клуба.

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Правда, список состоял только из тех игроков, которые сотрудничают со спортивной компанией Puma, которая с лета 2019 года стала одним из спонсоров клуба.

Кто еще попал в команду Гвардиолы

Скотт Карсон

Александр Зинченко

Венсан Компани

Кайл Уокер

Сейду Кейта

Фернандиньо

Давид Сильва

Франсеск Фабрегас

Самюэль Это'О

Серхио Агуэро

Тьерри Анри

Среди всех футболистов действующими игроками "Манчестер Сити" являются Зинченко, Уокер, Сильва, Карсон, Фернандиньо и Агуэро. По словам самого испанского специалиста, с таким составом он мог бы выиграть немало матчей.

В 2016 году Зинченко пополнил состав англичан. Летом 2017 года перешел в ПСВ на правах аренды, но впоследствии вернулся в АПЛ. После этого ходило много слухов вокруг очередной аренды украинца, но Гваридола заверил, что полностью рассчитывает на Александра.

В новом сезоне левый защитник команды провел на поле 3 матча.

Добавим, что до этого техническим спонсором английского гранда был американский гигант в сфере спортивной одежды Nike. Подписав соглашение, Puma не стала экспериментировать в первый год сотрудничества. Бренд ограничился сдержанным дизайном в традиционных цветах "МанСити".