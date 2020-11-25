Зинченко неожиданно попал в символическую сборную Гвардиолы
Главный наставник "МанСити" Хосеп Гвардиола составил символическую команду из футболистов, которые играли и играют под его руководством. В сборную неожиданно вошел левый защитник клуба Александр Зинченко.
Наставник не слишком доверяет место в стартовом составе украинскому легионеру "МанСити". Но вот в такую топ-11 игроков все-таки включил, сообщает ютуб-канал клуба.
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Правда, список состоял только из тех игроков, которые сотрудничают со спортивной компанией Puma, которая с лета 2019 года стала одним из спонсоров клуба.
Кто еще попал в команду Гвардиолы
- Скотт Карсон
- Александр Зинченко
- Венсан Компани
- Кайл Уокер
- Сейду Кейта
- Фернандиньо
- Давид Сильва
- Франсеск Фабрегас
- Самюэль Это'О
- Серхио Агуэро
- Тьерри Анри
Среди всех футболистов действующими игроками "Манчестер Сити" являются Зинченко, Уокер, Сильва, Карсон, Фернандиньо и Агуэро. По словам самого испанского специалиста, с таким составом он мог бы выиграть немало матчей.
- В 2016 году Зинченко пополнил состав англичан. Летом 2017 года перешел в ПСВ на правах аренды, но впоследствии вернулся в АПЛ. После этого ходило много слухов вокруг очередной аренды украинца, но Гваридола заверил, что полностью рассчитывает на Александра.
- В новом сезоне левый защитник команды провел на поле 3 матча.
Добавим, что до этого техническим спонсором английского гранда был американский гигант в сфере спортивной одежды Nike. Подписав соглашение, Puma не стала экспериментировать в первый год сотрудничества. Бренд ограничился сдержанным дизайном в традиционных цветах "МанСити".
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