ФИФА объявила претендентов на награду лучшего игрока по итогам 2020 года. Награды будут вручать уже 17 декабря в онлайн-формате.

На сайте FIFA.com до 9 декабря 2020 года продлится голосование за лучших футболистов. А уже через несколько дней после его завершения ФИФА объявит трех финалистов (11 декабря). Об этом сообщает официальный сайт федерации.

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За премию The Best 2020 борются 11 лучших футболистов мира. В список попали и извечные конкуренты Лео Месси и Криштиану Роналду. Больше всего представителей "Ливерпуля" – три. По два игрока ПСЖ и "Баварии".

Топ-11 номинантов

Тьяго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль")

Криштиану Роналду ("Ювентус")

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

Роберт Левандовский ("Бавария")

Садио Мане ("Ливерпуль")

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Лионель Месси ("Барселона")

Неймар (ПСЖ)

Серхио Рамос ("Реал")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Кроме этого заслуженные награды получат в следующих номинациях:

Лучший тренер

Лучший вратарь

Лучшая женщина-игрок

Лучший голкипер-женщина

Лучшая наставница женской команды

Что такое премия The Best? Награждение лучших игроков и тренеров года среди мужчин и женщин. Впервые была организована в 2017 году. В 2019 году лучшим футболистом мира по версии ФИФА был признан аргентинец Лионель Месси, а лучшей футболисткой – американка Меган Рапино.

Церемония вручения состоится 17 декабря 2020 года.