ФИФА назвала номинантов на звание лучшего футболиста 2020 года
ФИФА объявила претендентов на награду лучшего игрока по итогам 2020 года. Награды будут вручать уже 17 декабря в онлайн-формате.
На сайте FIFA.com до 9 декабря 2020 года продлится голосование за лучших футболистов. А уже через несколько дней после его завершения ФИФА объявит трех финалистов (11 декабря). Об этом сообщает официальный сайт федерации.
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За премию The Best 2020 борются 11 лучших футболистов мира. В список попали и извечные конкуренты Лео Месси и Криштиану Роналду. Больше всего представителей "Ливерпуля" – три. По два игрока ПСЖ и "Баварии".
Топ-11 номинантов
- Тьяго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль")
- Криштиану Роналду ("Ювентус")
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Роберт Левандовский ("Бавария")
- Садио Мане ("Ливерпуль")
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Лионель Месси ("Барселона")
- Неймар (ПСЖ)
- Серхио Рамос ("Реал")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
Кроме этого заслуженные награды получат в следующих номинациях:
- Лучший тренер
- Лучший вратарь
- Лучшая женщина-игрок
- Лучший голкипер-женщина
- Лучшая наставница женской команды
Что такое премия The Best?Награждение лучших игроков и тренеров года среди мужчин и женщин. Впервые была организована в 2017 году. В 2019 году лучшим футболистом мира по версии ФИФА был признан аргентинец Лионель Месси, а лучшей футболисткой – американка Меган Рапино.
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