Головний наставник "МанСіті" Хосеп Гвардіола склав символічну команд з футболістів, які грали та грають під його керівництвом. У збірну несподівано увійшов лівий захисник клубу Олександр Зінченко.

Наставник не надто довіряє місце у стартовому складі українському легіонеру "МанСіті". Але от до такої топ-11 гравців все-таки включив, повідомляє ютуб-канал клубу.

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Щоправда, список складався лише з тих гравців, які співпрацюють зі спортивною компанією Puma, яка з літа 2019 року стала одним із спонсорів клубу.

Хто ще потрапив у команду Гвардіоли

Скотт Карсон

Олександр Зінченко

Венсан Компані

Кайл Уокер

Сейду Кейта

Фернандінью

Давид Сільва

Франсеск Фабрегас

Самюель Ето'О

Серхіо Агуеро

Тьєррі Анрі

Серед усіх футболістів чинними гравцями "МанСіті" є Зінченко, Уокер, Сільва, Карсон, Фернандінью та Агуеро. За словами самого іспанського спеціаліста, із таким складом він міг би виграти чимало матчів.

У 2016 році Зінченко поповнив склад англійців. Влітку 2017 року перейшов у ПСВ на правах оренди, але згодом повернувся назад в АПЛ. Після цього ходило багато чуток навколо чергової оренди українця, але Гварідола запевнив, що повністю розраховує на Олександра.

У новому сезоні лівий захисник команди провів на полі 3 матчі.

Додамо, що до цього технічним спонсором англійського гранда був американський гігант у сфері спортивного одягу Nike. Підписавши угоду Puma не стала експериментувати у перший рік співпраці. Бренд обмежився стриманим дизайном у традиційних кольорах "МанСіті".