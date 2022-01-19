Испанский клуб не контактировал с Сашей

Но как оказалось, украинец даже не контактировал с новым клубом. К тому же Зинченко в ближайшее время должен подписать новый контракт с Манчестер Сити.

К теме Один из лидеров Ла Лиги неожиданно заинтересовался трансфером Зинченко

Испанская команда занимает третье место в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Интересно, что Бетис уже пытался подписать Александра в 2018 году, однако украинец остался в Англии.

Выступления Зинченко в Манчестер Сити

В нынешнем сезоне Зинченко провел 12 матчей за Манчестер Сити, в которых отдал 2 результативные передачи.

В 2022 году украинец еще не выходил на поле, поскольку болел коронавирусом.

Кстати. Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице АПЛ. Клуб Зинченко на 11 пунктов опережает ближайшего конкурента Ливерпуля.