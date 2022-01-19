Іспанський клуб не контактував із Сашком

Та як виявилося українець навіть не контактував з новим клубом. До того ж Зінченко найближчим часом має підписати новий контракт із Манчестер Сіті.

До теми Один із лідерів Ла Ліги несподівано зацікавився трансфером Зінченка

Іспанська команда посідає третє місце у поточному розіграші чемпіонату Іспанії.

Цікаво, що Бетіс вже намагався підписати Олександра у 2018 році, проте українець залишився в Англії.

Виступи Зінченка в Манчестер Сіті

У нинішньому сезоні Зінченко провів 12 матчів за Манчестер Сіті, в яких віддав 2 результативні передачі.

У 2022 році українець ще не виходив на поле, оскільки хворів на коронавірус.

До речі. Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці АПЛ. Клуб Зінченка на 11 пунктів випереджає найближчого конкурента Ліверпуля.