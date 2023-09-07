Александр Зинченко, как никто не знает вкус английского футбола. Футболист с 2016 выступает с перерывами в АПЛ. Сначала играл за МанСити, но теперь феерит в футболке Арсенала.

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Зинченко: У нас сейчас такое поколение молодое, что заслуживает этого

Левый защитник "канониров" рассказал, кто из украинских футболистов готов хоть уже выступать в АПЛ. Зинченко назвал тройку сборников, но заверил, что не хотел обидеть кого-то из украинских игроков.

И здесь у Шахтера преимущество над Динамо 2:1. Ведь, по мнению Зины, сразу два "горняка" готовы к английскому футболу.

Некоторых я уже давно жду в Англии, например Николая Матвиенко. Некоторые в ближайшем будущем, я бы сказал, что они уже готовы играть. Это Николай Шапаренко и Жора Судаков. Я же говорю, не хочу никого обидеть. У нас сейчас такое поколение молодое, что заслуживает этого,

– сказал Зинченко.

СМИ много говорили летом о возможном переезде Николенко, но до конкретики и официального трансфера дело так и не дошло. Ни один из них не переехал из украинского чемпионата.

Также Александр выделил талант молодых украинских футболистов, заслуживающих переезда в топовые европейские лиги.

Напомним, что кроме Зинченко в английском первенстве выступают Михаил Мудрик, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк. Все, кроме Ярмолюка, выступают за главную команду страны.

Все футболисты, перечисленные Зинченко, и сам Александр готовятся к матчу против Англии, который состоится 9 сентября в 19:00 (по Киеву). Это будет вторая встреча этих сборных по отбору на Евро-2024. Однако первая окончилась поражением Украины 2:0.

К слову. В АПЛ Зинченко провел уже 106 матчей. Если в МанСити он был больше ротационным игроком, то в Арсенале раскрылся по полной.