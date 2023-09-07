Центрбек Интер Майами последним среди когорты легионеров прибыл в расположение сборной Украины. Сергею Кривцову пришлось преодолеть 15 часов дороги из США в Польшу. Футболист с положительным настроением готовится к ближайшему матчу.

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Кривцов: До матча нельзя на 100% сказать, кто победит

Сергей уверен, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым качественно подготовит команду к игре против Англии. Кривцов заверил, что класс не всегда побеждает в футболе, поэтому заранее хоронить украинскую сборную не нужно.

Думаю, что в эти два дня у нас будет очень много работы в плане изучения сборной Англии. Есть ли смысл изменять схему? Это работа тренерского штаба. Они знают как лучше для нас, знают весь подбор футболистов, сильные и слабые качества. Думаю, они уже знают, что делать. Класс не всегда побеждает. Это футбол. Именно поэтому это игра миллионов, что до матча нельзя на 100% сказать, кто победит,

– сказал защитник "сине-желтых".

Напомним, что эта встреча, которая состоится 9 сентября, будет уже второй очной для этих сборных в отборе на Евро-2024. Первая закончилась уверенной победой Англии 2:0. Голы в украинские ворота забивали Гарри Кейн и Букайо Сака.

Также следует отметить, что сине-желтые встретятся с лидером группы, ведь команда Гарета Саутгейта набрала максимальные 12 очков в 4-х встречах. Украина с 6 баллами идет второй. Однако в активе украинцев на одну сыгранную игру меньше, чем у "трех львов".

Обратите внимание! Матч Украина – Англия стартует в 19:00 (по Киеву).

Кривцов подходит к этому матчу в полной боевой готовности. Ведь получает стабильную игровую практику в Интер Майами. В этом сезоне защитник отыграл уже 30 матчей (1 гол и 1 ассист).