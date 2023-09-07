Олександр Зінченко, як ніхто знає смак англійського футболу. Футболіст із 2016 року виступає із перервами в АПЛ. Спершу грав за МанСіті, але тепер феєрить у футболці Арсенала.

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Зінченко: У нас зараз таке покоління молоде, що заслуговує на це

Лівий захисник “канонірів” розповів, хто з українських футболістів готовий хоч вже виступати в АПЛ. Зінченко назвав трійку збірників, але запевнив, що не хотів когось образити з українських гравців.

І тут Шахтар має перевагу над Динамо 2:1. Адже, на думку Зіни, одразу двох “гірників” готові до англійського футболу.

Деяких я вже давно чекаю в Англії, наприклад, Миколи Матвієнка. Деякі в найближчому майбутньому, я сказав би, що вони вже готові грати. Це Микола Шапаренко та Жора Судаков. Я ж говорю, не хочу нікого образити. У нас зараз таке покоління молоде, що заслуговує на це,

– сказав Зінченко.

ЗМІ багато говорили влітку про можливий переїзд Миколенка, але до конкретики та офіційного трансферу справа так і не дійшла. Жоден із них не переїхав із українського чемпіонату.

Також Олександр виділив талант молодих українських футболістів, які заслуговують на переїзд у топові європейські ліги.

Нагадаємо, що окрім Зінченка в англійській першості виступають Михайло Мудрик, Ілля Забарний, Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк. Усі, крім Ярмолюка виступають за головну команду країни.

Усі футболісти, яких перерахував Зінченко, та сам Олександр готуються до матчу проти Англії, який відбудеться 9 вересня о 19:00 (за Києвом). Це буде друга зустріч цих збірних у відборі на Євро-2024. Однак перша закінчилась поразкою України 2:0.

До слова. В АПЛ Зінченко провів вже 106 матчів. Якщо у МанСіті він був більше гравцем ротацій, то в Арсеналі розкрився по повній.