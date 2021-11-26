Зинченко может покинуть МанСити: украинцем заинтересовался клуб-неудачник АПЛ

Ньюкасл заинтересовался Александром Зинченко. Английский клуб хочет арендовать украинца у Манчестер Сити.

Из одного английского клуба в другой

Один из лидеров сборной Украины может вскоре сменить клуб, но не уехать из дождливой Англии. Александр Зинченко может надеть футболку Ньюкасла.

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По информации издания, "сороки" хотят арендовать украинского футболиста до конца этого сезона-2021/2022.

Ньюкасл ищет усиления, чтобы наконец выбраться со дна таблицы АПЛ. Клуб занимает последнее 20 место, имея в своем активе лишь 6 очков за 12 туров английского первенства.

В этом сезоне Зинченко отыграл за команду Пепа Гвардиолы лишь 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Последний раз выходил на футбольное поле в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1) отыграв 54 минуты.

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