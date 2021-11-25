Манчестер Сити – ПСЖ 2:1

Голы: Стерлинг, 63, Габриэль Жезус, 76 – Мбаппе, 50

В этом матче украинец Александр Зинченко вышел со стартовых минут. Однако он разместился не на традиционной для него позиции левого защитника, где его используют в клубе. На этот раз ему доверили позицию в полузащите.

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И своя возможность забить гол в этом матче у Зинченко была. Но в последний момент ее заблокировали соперники.

Да и в целом хозяева поля создали несколько возможностей в первом тайме, чтобы забить. Опасно пробивал Марез, но Хакими сумел таки зацепить мяч и не дать ему залететь в ворота. А потом на прочность рамку ворот проверил Гюндоган.

Во втором тайме гости шокировали МанСити, забив гол. Отличился Мбаппе, для которого это был пятый матч подряд, в котором он забил. Пробил же он между ног Эдерсону.

После этого гола Зинченко покинул поле. Вместо него вышел Габриэль Жезус. А вскоре после этого счет был сравнен. Тут тоже на помощь пришел рикошет, а Стерлинг протолкнул мяч в ворота почти в падении.

Победу же Манчестер Сити принес Жезус. Он в касание закрыл пас от Бернарду Силвы.

МанСити побеждает и гарантирует себе первое место в группе Лиги чемпионов. ПСЖ же финиширует в группе вторым.

Видеообзор матча МанСити – ПСЖ