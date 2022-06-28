Зинченко может стать игроком Челси, – СМИ

Александр Зинченко может перейти из Манчестер Сити в Челси. "Аристократ" заинтересовал украинец.

Зинченко заинтересовал Челси

Отмечают, что лондонский клуб рассматривает возможность трансфера сразу трех футболистов МанСити – Рахима Стерлинга, Натана Аке и Александра Зинченко.

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По информации издания, главный тренер Челси Томас Тухель уже провел разговоры со всеми тремя потенциальными новичками.

Однако вероятность перехода сразу всех этих футболистов в Челси маловероятна, поскольку "горожане" не хотят столь усиливать своего главного конкурента в борьбе за титул.

Манчестерцы согласились рассматривать предложения по Александру Зинченко после того, как договорились о переходе из "Брайтона" испанца Марка Кукурельи, который будет конкурировать с украинцем за место на левом фланге обороны.

Кроме Челси, интерес к Зинченко также проявляют Эвертон и Вест Хэм.

Ранее сообщалось, что украинцем интересовался Арсенал. Лондонский клуб привлекает Александра как раз этим условием. Канониры готовы использовать Зинченко на его привычной позиции в случае трансфера футболиста.

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