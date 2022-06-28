Зінченко зацікавив Челсі

Зазначають, що лондонський клуб розглядає можливість трансферу одразу трьох футболістів МанСіті – Рахіма Стерлінга, Натана Аке та Олександра Зінченка.

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За інформацією видання, головний тренер Челсі Томас Тухель вже провів розмови з усіма трьома потенційними новачками.

Проте, ймовірність переходу одразу всіх цих футболістів до Челсі малоймовірний, оскільки "містяни" не хочуть настільки підсилювати свого головного конкурента у боротьбі за титул.

Манчестерці погодилися розглядати пропозиції стосовно Олександра Зінченка після того, як домовилися про перехід з "Брайтона" іспанця Марка Кукурельї, який конкуруватиме з українцем за місце на лівому фланзі оборони.

Також окрім Челсі, інтерес до Зінченка також виявляють Евертон та Вест Хем.

Раніше повідомлялось, що українцем цікавився Арсенал. Лондонський клуб приваблює Олександра якраз цією умовою. "Каноніри" готові використовувати Зінченка на його звичній позиції у разі трансферу футболіста.

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