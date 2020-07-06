Украинский футболист Александр Зинченко признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в проигранном поединке с "Саутгемптоном".

Авторитетная компания спортивной аналитики InStat оценила игроков матча 33-го тура АПЛ "Саутгемптон" – "Манчестер Сити" (1:0). Об этом сообщает "Команда 1".

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Зинченко лучший

По данным InStat, лучший показатель в составе гостей, несмотря на результативную ошибку, именно у Зинченко.

Украинский футболист набрал 351 балл. Это личный рекорд 23-летнего игрока в действующем сезоне АПЛ.

Показатели футболиста

Украинец за 90 минут выполнил 152 ТТД (технико-тактических действий) с нехваткой в ​​13%.

Александр отдал 5 острых и 12 фланговых передач, выиграл 7 единоборств из 10, провел 4 отбора и 3 перехвата, а также 7 раз потерял мяч.

В то же время WhoScored считает Зинченко вторым с конца в этом матче.

Зинченко в этом сезоне провел 15 матчей в рамках АПЛ. Украинец не отличился результативными действиями.