"Манчестер Сити" Александра Зинченко получил девятое поражение в рамках АПЛ сезона 2019/2020. "Горожане" на выезде уступили "Саутгемптону".

Саутгемптон – Манчестер Сити 1:0

Гол: Адамс, 16

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Единственный гол в матче был забит на 16-й минуте, пишет 24 канал. Подопечным Пепа Гвардиолы не удалось выйти из обороны из-за прессинга "святых".

Ляпорт отдал пас на украинца Зинченко, который был зажат среди нескольких игроков "Саутгемптона". Александр попытался сохранить мяч, обыграв соперника.

Но мяч у украинца перехватили и Адамс выстрелил издалека. Эдерсон, который покинул рамку ворот, не смог помочь в этом моменте.

Командная ошибка футболистов "Манчестер Сити" привела к пропущенному голу.

Несмотря на все старания "Манчестер Сити" отыграться, голов в матче больше не было.

Зинченко был признан худшим игроком матча по версии WhoScored среди тех, кто вышел в стартовом составе. После игры украинский футболист извинился за ошибку.

Саутгемптон – Манчестер Сити: видеообзор