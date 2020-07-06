Неудача Зинченко привела к шедевральному голу в ворота "Манчестер Сити" и поражению: видео
"Манчестер Сити" Александра Зинченко получил девятое поражение в рамках АПЛ сезона 2019/2020. "Горожане" на выезде уступили "Саутгемптону".
Саутгемптон – Манчестер Сити 1:0
Гол: Адамс, 16
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Единственный гол в матче был забит на 16-й минуте, пишет 24 канал. Подопечным Пепа Гвардиолы не удалось выйти из обороны из-за прессинга "святых".
Ляпорт отдал пас на украинца Зинченко, который был зажат среди нескольких игроков "Саутгемптона". Александр попытался сохранить мяч, обыграв соперника.
Но мяч у украинца перехватили и Адамс выстрелил издалека. Эдерсон, который покинул рамку ворот, не смог помочь в этом моменте.
Командная ошибка футболистов "Манчестер Сити" привела к пропущенному голу.
Несмотря на все старания "Манчестер Сити" отыграться, голов в матче больше не было.
Зинченко был признан худшим игроком матча по версии WhoScored среди тех, кто вышел в стартовом составе. После игры украинский футболист извинился за ошибку.
Саутгемптон – Манчестер Сити: видеообзор