Український футболіст Олександр Зінченко визнаний найкращим гравцем "Манчестер Сіті" у програному поєдинку із "Саутгемптоном".

Авторитетна компанія спортивної аналітики InStat оцінила гравців матчу 33-го туру АПЛ "Саутгемптон" – "Манчестер Сіті" (1:0). Про це повідомляє "Команда 1".

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Зінченко найкращий

За даним InStat, найкращий показник у складі гостей, попри результативну помилку, саме у Зінченка.

Український футболіст набрав 351 бал. Це особистий рекорд 23-річного гравця у чинному сезоні АПЛ.

Показники футболіста

Українець за 90 хвилин виконав 152 ТТД (техніко-тактичних дій) з браком в 13%.

Олександр віддав 5 гострих і 12 флангових передач, виграв 7 єдиноборств з 10, провів 4 відбори та 3 перехоплення, а також 7 разів втратив м'яч.

Водночас WhoScored вважає Зінченка другим з кінця в цьому матчі.

Зінченко у цьому сезоні провів 15 матчів у рамках АПЛ. Українець не відзначився результативними діями.