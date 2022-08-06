Яркий дебют: Зинченко – лучший игрок Арсенала в стартовом матче сезона АПЛ
Источник:WhoScored
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко дебютировал в матче первого тура АПЛ против Кристал Пелес. Футболист сразу отличился результативным действием.
Игру Зинченко высоко оценили эксперты
Александр совершил голевой пас в матче против Кристал Пелес. На 20-м поединке украинец сбросил мяч головой на точно пробившего Габриэла Мартинелли.
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В итоге команда Зинченко торжествовала в стартовом поединке АПЛ – 0:2. Еще один гол "канонирам" помог забить Марк Гуэхи, мяч рикошетом от главы футболиста улетел в собственные ворота Кристал Пелес.
Зинченко стал лучшим игроком матча 1-го тура АПЛ в составе своей команды по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore.
WhoScored поставил украинцу 8,1 балла. Это лучшая оценка не только в составе Арсенала, но и в обеих командах.
SofaScore оценил украинца в 7,5 балла. Это самая высокая оценка в команде вместе с Беном Уайтом. Лучшим же в матче признан защитник Пелас Йоаким Андерсен, получивший 7,9.
Зинченко подписал соглашение с Арсеналом: главное
- Украинский игрок подписал контракт с лондонским "Арсеналом" 22 июля. Соглашение с "канонирами" рассчитано до конца июня 2026 года.
- Зинченко уже успел сыграть в футболке Арсенала в товарищеском матче против Челси (4:0).
- Также Александр уже завоевал первый трофей в новой команде. "Канониры" разгромили испанскую Севилью (6:0) в финале товарищеского турнира Emirates Cup.