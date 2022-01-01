Зинченко из-за коронавируса пропускает первый матч Манчестер Сити в 2022 году

Футболист сборной Украины Александр Зинченко сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого игрок пропускает первый матч Манчестер Сити в 2022 году.

Зинченко не поможет Манчестер Сити

Журналист Эндрю Тодос информирует, что Зинченко пропускает матч английской Премьер-лиги против Арсенала, поскольку сдал положительный тест на COVID-19.

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Украинский футболист не попал в заявку Манчестер Сити на поединок.

До игры с Брентфордом (29 декабря) Зинченко 5 раз подряд выходил в стартовом составе "горожан".

В Манчестер Сити пока не подтверждали информацию о том, что у Зинченко коронавирус. Ранее сообщалось, что у украинца якобы повреждения.

. В сезоне-2021/2022 Зинченко выходил на поле в футболке Манчестер Сити 12 раз. На счету украинца две результативные передачи. Одна в Лиге чемпионов, другая – АПЛ.