Канселу опубликовал фотографию разбитого лица у себя в инстаграме.

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"К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы сопротивляетесь. Им удалось забрать все мои драгоценности и привести мое лицо в такое состояние. Не знаю, как можно быть такими негодяями. Самое важное для меня – моя семья. К счастью, с ней все хорошо. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда", – написал Канселу.

Канселу избили четыре грабителя у него дома / Фото instagram.com/jpcancelo

Впоследствии пост поддержки опубликовал Манчестер Сити. Они указали, что ограбление произошло в доме футболиста, где он находился в то время с семьей.

Следует напомнить, что Канселу – правый защитник. Хотя в МанСити его не раз использовали и на левом фланге обороны. На этой же позиции выступает украинец Александр Зинченко в МанСити.