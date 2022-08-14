Не финтом единственным
Лондонский Арсенал победил Лестер Сити в поединке второго тура чемпионата Англии со счётом 4:2. Александр вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.
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Украинский игрок запомнился не только эффектным финтом, но и эмоциональной реакцией на пропущенный второй гол его команды. Реакцию Александра на взятие голов "лысов" опубликовал один из фан-аккаунтов Арсенала.
Видео реакции Зинченко
- После двух туров Арсенал находится на второй строчке с 6 очками, Лестер – 14-м месте, в активе команды 1 балл.
- В следующем туре "канониры" встретятся с Бормунтом 20 августа, а "лисы" в этот же день будут принимать Саутгемптон.
- Напомним, что для Александра это вторая победа подряд в кладе Арсенала.
- Зинченко подписал контракт с "канонирами" в июле этого года, соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.