Дороги Манчестер Сити и Зинченко могут разойтись
По информации инсайдера, стороны достигли устной договоренности по переходу украинца. Лондонский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 30 миллионов фунтов.
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Также Фабрицио Романо отмечает, что Зинченко продолжает обсуждать с Арсеналом условия личного контракта, включая зарплату и срок действия договора.
Арсенал ведет активные переговоры с представителями Зинченко по зарплате и срокам сделки.
Ранее отмечалось, что стороны пришли к соглашению о 5-летнем договоре. Инициатором подписания 25-летнего украинца считается главный тренер Микель Артета. "Канониры" хотят быстро оформить переход.
Ранее сообщалось, что Арсенал готов использовать Зинченко на его привычной позиции в случае трансфера футболиста.
Статистика футболиста в прошедшем сезоне
- В сезоне-2021/2022 Зинченко сыграл в 28 матчах за "горожан", где отличился пятью голевыми передачами.
- Его соглашение с МанСити рассчитано до конца июня 2024 года.