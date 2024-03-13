Игроки сборной Украины продолжают борьбу за трофей: кто вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 13 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. В последний вагон запрыгнули...

Первые ключевые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись еще 5-6 марта. Лишних проблем только не почувствовали два клуба Бавария и Манчестер Сити, которые уверенно переиграли в ответных матчах Лацио и Копенгаген – 3:0 и 3:1 соответственно.

Вот это да Этого человека уже нет в живых: тренер Арсенала оскорбил семью коуча Порту во время игры ЛЧ

Лунин и Зинченко претендуют на трофей

До Баварии и МанСити в четвертьфинал самого престижного еврокубкового турнира вышли мадридский Реал и парижский ПСЖ. "Королевский клуб" дома расписал ничью с РБ Лейпциг 1:1. К сожалению, Андрей Лунин не отыграл тот матч на ноль, но команда Карло Анчелотти благодаря победе в первой встрече 0:1 вышла в следующий раунд Лиги чемпионов.

По ПСЖ, то парижане по итогам двух поединков справились с Реал Сосьедадом – 1:4 (результат двух матчей).

Еще два других участника 1/4 финала ЛЧ-2023/2024 определились 12 марта. Ими стали лондонский Арсенал, который выбил из турнира Порту лишь по итогам серии пенальти. Александр Зинченко присоединился к своему земляку Лунина в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Шестым участником следующей стадии стала Барселона, которая после ничьей 1:1 в первом матче дома переиграла Наполи 3:1.

Кто вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Реал

Манчестер Сити

Арсенал

Бавария

ПСЖ

Барселона

Атлетико / Интер

Боруссия Дортмунд / ПСВ

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 15 марта в швейцарском Ньоне. Начало в 13:00 (по киевскому времени). Во время жеребьевки будут определены не только четвертьфинальные пары, но и сетка будущих полуфиналов турнира.