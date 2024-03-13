"Канониры" благодаря голу Леандро Троссара перевели игру в дополнительные таймы, после 1:0 в первом поединке в пользу Порту. Только в серии послематчевых пенальти Арсенал одержал победу над неуступчивым соперником из Португалии – 4:2.

Больше об игре Удачный выход Зинченко: Арсенал по пенальти вырвал у Порту путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Канониры" впервые за 14 лет в четвертьфинале ЛЧ

Александр Зинченко, который только восстановился недавно от травмы, вышел на поле лишь на 106-й минуте вместо Якуба Кивера.

Украинец вместе с лондонским клубом впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Порту же вылетел из еврокубков.

Конфликт между тренерами во время матча

Был после очной встречи и негативный момент за пределами поля. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о конфликте между главными тренерами обоих клубов.

Виновником этой ситуации стал наставник Арсенала Микель Артета, который забросал оскорблениями семью главного тренера Порту Сержиу Консейсау. Сделал он это на своем родном испанском языке.

Коуч "канониров" оскорбил того, кого уже нет в живых в семье рулевого португальского клуба. Зато Консейсау был толерантным и не стал отвечать своему визави той же монетой.

Тренер Порту порекомендовал Артете заботиться о тренировочном процессе своей команды и упрекнул в далеко не лучшем выступлении "канониров" в очной встрече.

К слову. После прошлого 28-го тура АПЛ Арсенал возглавил турнирную таблицу, набрав столько же баллов, сколько второй Ливерпуль – по 64 очка.