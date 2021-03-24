Збірна України з футболу 24 березня зіграє проти Франції. На цей матч "синьо-жовтих" з капітанською пов'язкою виведе Олександр Зінченко.

Саме Олександру Зінченку тренерський штаб збірної доручив важливу місію на "Стад де Франс" у матчі проти Франції.

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24-літній Зінченко стане 29-им капітаном в історії збірної України.

Варто додати, що, зазвичай, капітанську пов'язку носять найбільш досвідчені гравці в збірній. До цього такої честі удостоювалися Андрій Пятов та Андрій Ярмоленко. Однак останній не потрапив до заявки на гру. Зважаючи, що капітанську пов'язку вирішили передати Зінченкові, то і Пятов навряд чи зіграє. Таким чином місце у воротах займе Бущан або Трубін.