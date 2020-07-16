"Манчестер Сіті" показав нову домашню форму на сезон 2020/21. Вона виконана в традиційному блакитному кольорі з білими смугами.

Фотографії нової форми "містяни" опублікували на своєму офіційному сайті. У презентації прийняв участь український футболіст Олександр Зінченко.

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Футболка виконана в традиційному для "МанСіті" блакитному кольорі, на ній також присутній візерунок, який є відсиланням до мозаїки в районі Манчестера Нортерн Куортер. Шорти, як і в нинішньому сезоні, будуть білими. Технічним спонсором англійського клубу є німецька фірма Puma.

Фотографії нової форми "Манчестер Сіті"

Становище "Манчестер Сіті"