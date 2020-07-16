Зінченко буде грати в блакитній "мозаїці": представлена нова форма "Манчестер Сіті"
"Манчестер Сіті" показав нову домашню форму на сезон 2020/21. Вона виконана в традиційному блакитному кольорі з білими смугами.
Фотографії нової форми "містяни" опублікували на своєму офіційному сайті. У презентації прийняв участь український футболіст Олександр Зінченко.
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Футболка виконана в традиційному для "МанСіті" блакитному кольорі, на ній також присутній візерунок, який є відсиланням до мозаїки в районі Манчестера Нортерн Куортер. Шорти, як і в нинішньому сезоні, будуть білими. Технічним спонсором англійського клубу є німецька фірма Puma.
Фотографії нової форми "Манчестер Сіті"
Становище "Манчестер Сіті"
- "Манчестер Сіті" посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 75 очок в 36 турах, і гарантував собі місце у Лізі чемпіонів.
- Нещодавно Спортивний арбітражний суд зняв з "МанСіті" заборону на участь у Лізі чемпіонів у двох найближчих сезонах.
- У серпні на "Сіті" чекає догравання ЛЧ-2019/20. "Городяни" проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу проти "Реала".