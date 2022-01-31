Какие шансы у Украины завоевать медали на зимней Олимпиаде-2022: прогноз

Уже в пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют 24-е зимние Олимпийские игры. Более четырех тысяч спортсменов приедут в столицу Китая, среди которых будет 45 украинцев. Спорт24 рассказывает о видах спорта, где Украина имеет медальные амбиции.

Украина на Олимпиаде не будет представлена только в хоккее, конькобежном спорте и керлинге, при всем уважении к представителям остальных дисциплин, медальные перспективы, к сожалению, имеют только команда биатлонистов и сборная страны по фристайлу.

К слову 8 медалей и дважды в холостую: как Украина выступала на зимних Олимпийских играх

Биатлон



"Золотая" эстафета Украины на Олимпиаде-2014 / Фото AFP

На Олимпиаду поехали 10 биатлонистов – поровну мужчин и женщин (плюс двое запасных). Основной состав мужской сборной определен давно: Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Артем Прима (Артем Тищенко запасной).

У женщин точно прошли в команду Валентина Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Билосюк (Пидгрушная) и Ирина Петренко как запасная.

Биатлонисты в процессе подготовки к Олимпийским играм порадовали лишь одной медалью ("бронза" Артема Тищенко и Дарьи Блашко в сингл-миксте на этапе в Оберхофе), а в личных гонках лишь Дмитрию Пидручному в спринте в Рупольдинге удалось заехать в топ-10.

Смешанная эстафета, спринт Дмитрия Пидручного, индивидуалка Юлии Джимы – в каждой из этих гонок украинцы при идеальных раскладах способны оказаться на подиуме Олимпиады.

Конечно, наибольшие шансы у нас в эстафете. Наша женская четверка была 5-й на этапе Кубка мира в Хохфильцене, поэтому при условии улучшения скорости мы можем поспорить за медали. Не стоит забывать наше историческое "золото" в женской эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Фристайл

Биатлонные старты начнутся уже 5 февраля.



Александр Абраменко / Фото Getty Images

На Олимпиаде-2022 Украину представляли пятеро украинцев: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Ольга Полюк. Все они будут выступать в индивидуальном турнире по акробатике и в соревновании смешанных команд.

На предолимпийских стартах больше поводов для оптимизма давали лыжные акробаты. Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский и олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко в декабре прошлого года на двух этапах Кубка мира в Финляндии дважды взяли "бронзу" в командных соревнованиях.

В индивидуальных прыжках ждем медали от наших первых номеров – Абраменко и Новосад. Большие надежды возлагаем на командный турнир. Наша тройка (Абраменко, Новосад, Котовский) дважды выиграла "бронзу" на этапах Кубка мира. В Пекине при определенных обстоятельствах можно поспорить и за "серебро", учитывая, что с китайцами в этом виде конкурировать почти нереально.

Скелетон

Исторический дебют командных прыжков лыжных акробатов на Олимпийских играх состоится 10 февраля.



Владислав Гераскевич / Фото IBSF

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сейчас идет 18-м в общем зачете Кубка мира. В этом сезоне на этапе в Сигулде Гераскевичу удалось показать лучший результат в карьере – 6 место.

Для 23-летнего Гераскевича Олимпиада в Пекине станет второй в карьере. На Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане он занял достаточно высокое 12 место.

На этой Олимпиаде украинец имеет все шансы, чтобы совершить прорыв даже на попадание в топ-5, для этого у парня хватает таланта и трудолюбия.

Сноубординг



Аннамари Данча / Фото НОК Украины

Украинская сноубордистка Аннамари Данча, которая соревнуется в параллельном слаломе, выступит на Олимпиаде в Пекине.

В январе Данча показала лучший результат за последние два года на этапе Кубка мира. Спортсменка финишировала десятой на этапе, прошедшем в австрийском Бад Гаштайне. Это и позволило ей завоевать олимпийскую лицензию.

Для Аннамари это будут уже четвертые Олимпйские игры. На Играх в Ванкувере-2010 она заняла 16 место, в Сочи-2014 – 21-е, в Пхенчхане-2018 – 28-е. На чемпионате мира-2019 завоевала "серебро". Этот результат дает надежды для исторической медали Украины в сноубординге.

Фигурное катание



Александра Назарова и Максим Никитин / Фото Getty Images

Украину в фигурном катании представит танцевальная пара Александра Назарова – Максим Никитин. Украинцы продолжают прогрессировать. Эксперты высоко оценили их олимпийскую программу, поэтому есть шансы улучшить результат Олимпиады-2018 (21-е место). На чемпионатах мира украинцы уже пробивались в топ-15.

Что прогнозируют в Министерстве спорта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что имеет скромные медальные ожидания от выступлений наших спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.

"Будем откровенными, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо", – заявил он.

Также Гутцайт выделил отдельные виды спорта:

"Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты. С президентом Федерации биатлона Владимиром Брынзаком мы общаемся каждую неделю, и он откровенно рассказывает обо всех неудачах на старте сезона. Я верю в потенциал нашей сборной по биатлону и надеюсь, что их непростая подготовка принесет результат в Пекине".

"Также удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов. Я разговаривал с главным тренером сборной по фристайлу Энвером Аблаевым. Он говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат".

Что говорят аналитики

Аналитики компании Gracenote считают, что из Пекина с медалями поедут представители 27 делегаций – Украине в этом списке места не нашлось.

Виртуальная таблица топ-10 зимней Олимпиады:

Норвегия – 44 медали (22 "золото" + 13 "серебро" + 9 "бронза");

Олимпийский комитет России – 38 (14+11+13);

Нидерланды – 21 (12+6+3);

Германия – 27 (11+11+5);

США – 24 (7+11+6);

Швейцария – 21 (7+6+8);

Швеция – 19 (6+6+7);

Канада – 21 (4+7+10);

Австрия – 16 (4+7+5);

Франция – 18 (4+4+10).

Эксперты из букмекерской компании Favbet солидарны с этим мнением, оценивая возможность полного провала олимпийской сборной в 58%.

Конечно, большинству интересно определить страну-фаворита Олимпиады-2022. Коэффициент на то, что скандинавы наберут наибольшее количество золотых медалей, равен всего 1,25. А вот в Украину почти не верят. Цифра 500 – тому явное подтверждение.

Подобные прогнозы не должны удивлять, ведь за годы независимости в стране так и не появилась программа развития зимних видов спорта, инфраструктура для многих олимпийских дисциплин просто отсутствует, а истории спортсменов о том, как они за свой счет обеспечивают себя необходимым инвентарем, регулярно всплывают в СМИ.

Медали на Олимпиаде-2022 будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украина последний раз добывала "золото" на Олимпиаде-2018. Медаль выиграл Александр Абраменко в соревнованиях по фристайлу в акробатике.