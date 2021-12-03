Первая медаль для Украины

Финалисты в миксте определялись по сумме выступлений трех спортсменов. Новосад набрала 85,36 балла, Котовский – 88,05, Абраменко – 118,14.

Для Новосад и Котовского это первая в карьере медаль Кубка мира. Абраменко уже побеждал на Кубке мира. Также в его активе победа на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Тогда эта медаль стала единственной для Украины на соревнованиях.

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Это первая награда для сборной Украины в миксте.

Также отметим, что соревнования смешанных команд в лыжной акробатике дебютируют на Олимпийских играх в Пекине-2022.

Еще до этого в индивидуальных стартах Анастасия Новосад заняла 4 место, а среди мужчин в топ-15 попали дебютант кубка мира Максим Кузнецов (9 позиция), Николай Пуздерко (11 место) и Александр Абраменко (13 место).