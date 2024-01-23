Первая медаль Украины: 17-летняя биатлонистка из Сумской области взяла бронзу на Зимней юношеской Олимпиаде

Полина Пуцко показала отличный результат в женском спринте на соревнованиях в Южной Корее. Это всего лишь четвертая медаль Украины в истории Зимних юношеских Олимпийских игр.

В южнокорейском Кванвоне продолжаются зимние юношеские олимпийские игры-2024. Украина представлена несколькими спортсменами по биатлону.

По теме Две украинки забежали в топ-15: результат масстарта на этапе в Антгольце

Весомого успеха во вторник, 23 января, достигла Полина Пуцко. Биатлонистка из Сумской области приняла участие в женском спринте и смогла забраться в призовое место.

На двух огневых рубежах Полина заработала один штрафной круг, но смогла завершить гонку на третьем месте. Чуть больше чем на минуту украинку опередила победительница Карлотта Гаутеро из Италии.

Результаты женского спринта:

Карлотта Гаутеро (Италия) Элла Север (Словения) +35,1 Полина Пуцко (Украина) +1:13,9 Хеда Миколасова (Чехия) +1:25,5 Илона Плечецова (Чехия) +1:27,3 Юли Квелване (Норвегия) +1:27,4

Второе место заняла словенка Эла Север. Еще две украинки финишировали в спринте. Валерия Шейгас оказалась 12-й, а Ирина Шевченко завершила на 23 позиции.

Читайте также Трое украинок заехали в топ-20 короткой индивидуалки по биатлону: кто победил

17-летняя Пуцко завоевала первую для Украины медаль на Зимней юношеской Олимпиаде-2024. Более того, это лишь четвертая медаль нашей страны в истории этих соревнований. Раньше успеха достигали: