Всего в соревнованиях приняло участие 598 спортсменов из 36 стран мира. Украина была представлена 36 атлетами в пяти видах спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноубординг, керлинг и шахматы, пишет 24 Канал.

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Украинцам не было равных на турнире

Наши спортсмены завоевали 19 медалей (10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые) и стали лучшими в мире в медальном зачете. Для Украины этот результат является рекордным на зимней Дефлимпиаде по суммарному количеству наград и золотых медалей, в частности.

Больше всего наград выиграла лыжница Елизавета Ноприенко. Она завоевала четыре медали, три из которых – высшей пробы. По два "золота" Украине принесли лыжник Руслан Денисенко и керлингистка Екатерина Якимец.

В тройку лучших в общекомандном зачете попали также Китай и Австрия.



Медальный зачет зимних Дефлимпийских игр / Фото из соцсетей турнира

Отметим, что на предыдущих зимних Дефлимпийских зимних играх украинские спортсмены завоевали 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые) и заняли третье общекомандное место.

Интересно. К Дефлимпиаде были допущены российские и белорусские спортсмены, однако они посыпались на "нейтральности" и отказались осудить войну в Украине, поэтому пропускали соревнования.