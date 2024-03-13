Всього у змаганнях взяло участь 598 спортсменів із 36 країн світу. Україна була представлена 36 атлетами в п'яти видах спорту: лижні перегони, гірськолижний спорт, сноубординг, керлінг та шахи, пише 24 Канал.

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Українцям не було рівних на турнірі

Наші спортсмени здобули 19 медалей (10 золотих, 5 срібних і 4 бронзові) та стали найкращими у світі в медальному заліку. Для України цей результат є рекордним на зимовій Дефлімпіаді за сумарною кількістю нагород та золотих медалей, зокрема.

Найбільше нагород здобула лижниця Єлизавета Нопрієнко. Вона завоювала чотири медалі, три з яких – найвищого ґатунку. По два "золота" Україні принесли лижник Руслан Денисенко та керлінгістка Катерина Якимець.

До трійки найкращих у загальнокомандному заліку потрапили також Китай і Австрія.



Медальний залік зимових Дефлімпійських ігор / Фото з соцмереж турніру

Зазначимо, що на попередніх зимових Дефлімпійських іграх українські спортсмени здобули 11 медалей (4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові) й посіли третє загальнокомандне місце.

Цікаво. До Дефлімпіади були допущені російські та білоруські спортсмени, проте вони посипалися на "нейтральності" та відмовилися засудити війну в Україні, тому пропускали змагання.