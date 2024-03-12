С началом полномасштабной войны в Украине мир спорта стал накладывать санкции на представителей России. Команды из страны-террористки дисквалифицированы с международных соревнований, а спортсменов заставляют выступать под нейтральным флагом.

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Позиция президента Украины

Однако само понятие нейтральности выглядит очень неубедительно. Уже не раз бывали случаи, когда федерации допускали к турнирам атлетов, которые на самом деле поддерживают войну против украинцев.

Международный олимпийский комитет все же решил пойти навстречу спортсменам из России и позволил им участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Конечно, это вызвало возмущение в украинском спортивном сообществе.

Не остался в стороне от этого вопроса и Президент Украины Владимир Зеленский. В интервью французским СМИ глава государства акцентировал на том, что даже под белым флагом этот спортсмен будет оставаться представителем России.

"Конечно, мы не хотели бы, чтобы убийцы или те или иные спортсмены, которые представляют террористическую организацию под названием Россия, чтобы они представляли ее во Франции на Олимпиаде. Хотелось бы, чтобы Франция в этом гуманитарном аспекте была полностью на стороне справедливости, в этом случае – на нашей стороне. Если нет российского флага, а есть белый...

Мы же все не идиоты. Все на трибунах будут понимать, на всех площадках в мире. Тот, кто с белым флагом, кто он? Он – россиянин. Россияне на Олимпиаде могут быть представлены под белым флагом, но какая разница белый он или триколор. Да, это политический шаг, что их не допускают с триколором. Это уже позитив,

– высказался Зеленский.

Владимир Зеленский – о россиянах на Олимпиаде:

Правила допуска россиян на Игры

Председатель МОК Томас Бах является одним из сторонников идеи допуска россиян под нейтральным флагом. Согласно регламенту комитета, россияне и белорусы не смогут представлять свои страны на Олимпиаде-2024.

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Кроме того, они должны пройти проверку на нейтральность и доказать свою неподдержку войны. Также эти спортсмены не должны быть причастны к военным структурам России или Беларуси. Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.