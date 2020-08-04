Французское издание L'Equipe составило свой рейтинг лучших тренеров в настоящее время. Первое место занял наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Зинедин Зидан обошел в этом рейтинге от L'Equipe тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу. Этому посвятили даже первую полосу газеты.

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Журналисты свое решение отдать такое звание Зидану объясняют тем, что француз с 2016 до 2018 года трижды подряд выиграл Лигу чемпионов с "Реалом", а также чемпионат Испании, Суперкубок Испании и дважды побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Кроме того, после его возвращения в "Реал" в 2019 году, команда выиграла чемпионат Испании.

Отметим, что в этом сезоне "Реал" тоже в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов. Команда в 1/8 финала сыграет против "Манчестер Сити". Правда в первом матче у себя дома "сливочные" уступили 1:2, так еще и капитан команды Серхио Рамос получил красную карточку и теперь не сыграет в Манчестере. Матч между этими командами состоится 7 августа. Начало в 22:00.