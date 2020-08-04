Французьке видання L'Equipe склало свій рейтинг найкращих тренерів на теперішній час. Перше місце посів наставник "Реалу" Зінедін Зідан.

Зінедін Зідан обійшов у цьому рейтингу від L'Equipe тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа та наставника "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіолу. Цьому присвятили навіть першу полосу газети.

До слова: "Реал" зіграє проти "МанСіті" в Лізі чемпіонів в рожевій формі: фото

Журналісти своє рішення віддати таке звання Зідану пояснюють тим, що француз з 2016 до 2018 року тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів з "Реалом", а також чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії, та двічі перемагав у Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

Окрім того, після його повернення в "Реал" у 2019 році, команда виграла чемпіонат Іспанії.

Відзначимо, що в цьому сезоні "Реал" теж серед претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів. Команда в 1/8 фіналу зіграє проти "Манчестер Сіті". Правда в першому матчі в себе вдома "вершкові" поступилися 1:2, так ще й капітан команди Серхіо Рамос отримав червону картку і тепер не зіграє у Манчестері. Матч між цими командами відбудеться 7 серпня. Початок о 22:00.